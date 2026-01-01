ערן זהבי, אחד מהשמות הבולטים ביותר בכדורגל הישראלי בעשורים האחרונים, הודיע היום (חמישי) על פרישה ממשחק פעיל בגיל 38.

ההודעה פורסמה בפוסט אישי בחשבון האינסטגרם שלו, בו הוא פונה בדברים ל"זהבי הילד" ומסכם קריירה יוצאת דופן.

"תודה לך כדורגל שלי, האהבה הראשונה והכי גדולה בחיים שלי", כתב. "אנחנו נפרדים היום על הדשא, אבל בטוח שלא לתמיד, ואני תמיד אהיה אסיר תודה על מי שאני בזכותך. אוהב אתכם מהלב, אתגעגע בדיוק כמוכם. תודה על הכול".

זהבי חתם קריירה מדהימה עם 438 שערים רשמיים, 19 תארים קבוצתיים ו-15 תארים אישיים, כולל תואר מלך השערים של נבחרת ישראל בכל הזמנים עם 35 שערים ב-73 הופעות.

במדי מכבי תל אביב כבש 207 שערים, מהם 150 בליגת העל - נתון שממקם אותו במקום השני בכיבושים במועדון מאז קום המדינה.

את הקריירה המקצועית החל זהבי כצעיר מושאל להפועל רמה"ש מהליגה הלאומית. את שערו הראשון כבש בפברואר 2007 בפנדל מול בני לוד.

זהבי פורש גם עם 177 שערים בליגת העל, נתון שמציב אותו במקום החמישי בטבלת כל הזמנים. הוא זכה ב-6 אליפויות בישראל (5 עם מכבי, אחת עם הפועל), 3 גביעי מדינה, 4 גביעי טוטו, גביע הולנדי, מגן יוהאן קרויף, וסיים ארבע פעמים כמלך השערים של ליגת העל, פעמיים של הליגה הסינית.