שופטים ונשיאים בדימוס של בית המשפט העליון פרסמו מכתב תמיכה בנשיא העליון יצחק עמית, בעקבות דבריו החריפים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כלפיו.

על המכתב חתומים בין היתר נשיאי העליון לשעבר אהרן ברק, דורית בייניש ואסתר חיות, לצד שופטים בכירים לשעבר. במכתבם הם מביעים דאגה עמוקה מהשיח הציבורי סביב מערכת המשפט, אותו הם מגדירים "מערכת שיסוי, אלימות מילולית ודברי בלע וההשפלה". לדבריהם, מדובר ב"מתקפות הרסניות... שהפכו חזיון יומיומי של טירוף מערכות נטול-רסן".

עוד הוסיפו כי "המתקפות חצו קו אדום כאשר מדברי שר בממשלה משתמעת הסתה למעשי אלימות של ממש כנגד הנשיא עמית. לדברים השלכה על מערכת המשפט כולה".

השופטים הדגישו כי "בלא תפקוד תקין של מערכת משפט ובלא ביקורת שיפוטית עצמאית, הדמוקרטיה הישראלית תפנה מקומה לשרירות פרועה של שלטון כוחני... אנו קוראים לראש הממשלה לפעול באופן מיידי כדי לשים קץ לתופעות ההשתלחות". לדבריהם, יש "סכנה של ממש לשלומו של הנשיא עמית", וקראו למערכות אכיפת החוק לפעול לשמירת ביטחונו וביטחונם של כלל השופטים.

ברקע הדברים, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הגיב אתמול לדברים הקשים שאמר שר האוצר שכינה אותו "מגלומן אלים, דורסני וטוטאלי". סמוטריץ' אף הוסיף כי "נדרס אותו מחוסר ברירה, לא מרצון".

במכתב פנימי לעובדי הרשות השופטת כתב עמית, "האמירות חצו קו אדום בעיניי, אך הן לא יסיטו אותי מדרכי. אמשיך להנהיג את הרשות השופטת בראש מורם... מתוך מחויבות מלאה לשליחות המוטלת עליי לשירות הציבור".

עוד הוסיף, "המסר המשתמע מהדברים מבקש לערער על מעמדם ותפקידם של בתי המשפט במדינה דמוקרטית. אמירות מסוג זה לא יחלישו אותנו... דווקא בימים שבהם השיח הציבורי מתלהם, מתחזקת בעיניי חשיבותה של שמירה קפדנית על גבולות השיח בתוך היכלות המשפט".