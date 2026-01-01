במלאת שנה לפיגוע הקשה סמוך לקדומים בו נרצחה רחל כהן הי"ד נערכה אזכרה בהשתתפות בני משפחתה בה הוקרן סרט שהפיקו ב"אולפני אתרוג" לזכרה.

מדובר בסרט ייחודי שהקו המוביל בוו הוא הספרים שרחל אהבה, שמספרים את סיפור חייה - יתמות טראגית שמובילה לעוצמה, חיות ושמחה שמשפיעים על כל סביבתה.

פוליאנה, בילבי ואן שרלי (האסופית) הן גיבורות הסרט שמשתלבות באופן קסום בחייה של רחל.

אמציה ונעמי האיתן מאולפני אתרוג מספרים כי "כפי שקרה לא מעט פעמים, גילינו שיש בארכיון שלנו כמה צילומים שצילמנו אותה בשנים האחרונות, והם כמובן משולבים בסרט, שבו בעצם רחל מספרת על עצמה בגוף ראשון".