השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, הודיע הבוקר (חמישי) כי יגיש תביעת דיבה נגד המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, בעקבות דברים שאמר האחרון בריאיון לתחנת הרדיו 103fm.

במהלך הריאיון, טען אלשיך כי שמע מקצין בכיר במשטרה על דבריו של בן גביר בדיון סגור, לפיהם "מה אכפת לי שיהרגו אחד את השני", בהתייחס לאירועי אלימות במגזר הערבי. אלשיך הוסיף, "לא הייתי בדיון אבל הצטמררתי. בשורה התחתונה - זו סכנה למדינת ישראל".

השר בן גביר הגיב בחריפות לדברים, הכחיש את האמירה שיוחסה לו, ואמר: "אם רוני אלשיך לא יתנצל אני אגיש נגדו תביעת דיבה. מילא כל השקרים וההתעלמות מכל שאני מתקן את כל הנזקים שהוא עשה. כשהגעתי למשטרה מצאתי משטרה שבורה, מרוסקת, תחנות משטרה חרבות ושוטרים מתפטרים רק בגלל רוני אלשיך".

עוד אמר בן גביר כי מאז כניסתו לתפקיד הוביל שורת רפורמות, בהן העלאת שכר השוטרים, הקמת המשמר הלאומי ושיפור תנאי שירות, "בתוך 3 שנים העלתי משכורות ב-40%, עשיתי רפורמת נשק, עשיתי שינוי בבתי הסוהר, הקמתי משמר לאומי, הקמתי יחידות משטרה שנלחמות בפרוטקשן, החזרתי למשטרה את הגאווה והמשטרה היום פועלת אחרת".

הוא טען כי אלשיך הותיר אחריו משטרה במצב קשה. "על שקר אחד אי אפשר לעבוד על סדר היום. מעולם לא אמרתי בשום מקום שלא אכפת לי שהם הורגים אחד את השני. אני עושה היום מה ש-30 שנה לא עשו במגזר הערבי, כולל רוני אלשיך".

בן גביר האשים את אלשיך כי בתקופתו ארגוני הפשע שגשגו: "כשהוא היה מפכ"ל, משפחות הפשע חגגו. הן העבירו כספים לשלטון המקומי. מאיפה הגיעו הכספים של קראג'ה וחרירי? זה התחיל אצלי?"