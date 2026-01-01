יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס בריאיון לפודקאסט הפוליטי של ynet לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לראש השב"כ דוד זיני ולהנהגת הציבור החרד"לי - והגדיר אותם כאיום על עתידה של מדינת ישראל.

בהתייחסות להתקפה החריפה של סמוטריץ' על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, במהלכה אמר כי "אין ברירה אלא לדרוס אותו", טען גולן: "זו לא פליטת פה אלא אמירה מחושבת שמבטאת את הבוז העמוק שסמוטריץ' חש כלפי הדמוקרטיה. בעיניו היא מכשול מיותר בדרך לסיפוח ולהגשמת החזון המשיחי-קנאי שבו הוא דוגל. סמוטריץ' חושב שהוא ראה את האור ומקיים קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אנשים כמוהו הם המסוכנים ביותר לעתידה של מדינת ישראל".

לדבריו, "החרד"לים הם ציבור קטן אבל משפיע שחש בוז עמוק לדמוקרטיה הישראלית. אני זהיר בלדבר על ציבור, אבל מנהיגיו - סמוטריץ' ובן גביר - מסוכנים לעתידנו".

בהתייחסו למציאות הביטחונית ביהודה ושומרון, אמר גולן כי ממשלה בראשותו תבטל את המדיניות של סמוטריץ' באזור: "אנחנו נעשה UN-DO להכול. אם בוחנים מספרית, היקף האוכלוסייה ביהודה ושומרון לא גדל כבר כמה שנים. העובדות בשטח בטלות בשישים. כל פרויקט החוות זה כלום. 300-200 איש. מה עושים מזה סיפור גדול? את יודעת כמה מאחזים בלתי חוקיים פיניתי בכל שנות שירותי הצבאי?".

גולן נשאל אם הוא סומך על ראש השב"כ החדש דוד זיני: "לא. אין שום ניסיון בבניין כוח. האיש נעדר כישורים וניסיון".

בהמשך נשאל האם הרקע החרד"לי של זיני מעורר אצלו חשש? "בוודאי. חשש עמוק. כי הלך הרוח החרד"לי הוא בוז עמוק למדינה, לחוקיה ולמוסדותיה. בואי נפסיק להיתמם. האנשים האלה באופן שיטתי ועקבי פועלים ופעלו בניגוד לחוק. אני זהיר מאוד בכבודו של זיני. הוא ממש לא האיש המתאים לעמוד בראש שב"כ".

בנושא הקואליציוני הביע גולן תמיכה בשילוב מנסור עבאס, "צריך לומר בריש גלי שאנחנו רואים במנסור עבאס שותף אמיתי. ישבנו כבר איתו בעבר. זו שגיאה לפסול את מנסור עבאס. כל מי שמקבל את העיקרון שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, והוא בעד מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית - מבחינתי הוא שותף ראוי".

על ערוץ 14 אמר גולן: "זה ערוץ תעמולה, זה לא ערוץ תקשורת. ואני אומר לך בעניין הזה: כשאנחנו נעלה לשלטון אנחנו נסגור את הערוץ הזה. אין סיבה שמשלם המיסים הישראלי יממן ערוץ תעמולה".

סמוטריץ' הגיב בחריפות לדברים: "'הרוח החר"דלית' הובילה את אחוזי הגיוס וההתייצבות למלחמה בשנתיים האחרונות והיא ממלאת את שורות בתי העלמין הצבאיים באחוזים גבוהים בהרבה מחלקה באוכלוסיה. אבל מבחינת יאיר גולן היא בזה למדינה. אין גבול לחוצפה של האיש היהיר והבזוי הזה. אה, ואם הוא חלילה יעלה לשלטון הוא יחזיר לאחור את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון כדי להקים מדינת טרור ערבית ויסגור את ערוץ 14 בצעד 'דמוקרטי' להחריד. נעשה הכל בעזרת השם כדי שהוא וחבריו המסוכנים לא יתקרבו לעולם להגה השלטון במדינת ישראל".