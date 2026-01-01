כתב האישום שהוגש היום (חמישי) נגד חברי חוליית מבריחים מהנגב אינו עוסק רק באירועים נקודתיים - אלא חושף תמונה רחבה ומדאיגה של תופעת הברחות אמצעי הלחימה לישראל דרך הגבולות הדרומיים.

מהאישום עולה כי מאז שנת 2020 חלה עלייה תלולה במספר כלי הנשק שנתפסו בעת הברחה: ממספר בודד של אמצעים באותה שנה - ל-200 כלי נשק בשנה בלבד שלוש שנים לאחר מכן.

כתב האישום המלא

ב-2024 נרשמה התפתחות מדאיגה נוספת: שימוש נרחב ברחפנים לצורך הברחת אמצעי לחימה וסמים. בשנה זו בלבד נתפסו 316 אקדחים וחלקי נשק ארוך שהוברחו לישראל, ובשנת 2025 כבר נתפסו 90 אקדחים נוספים מגבול ירדן - כולם באמצעות רחפנים.

בכתב האישום נכתב כי "צה"ל סיכל עשרות רחפנים עליהם נתפסו רובים, מקלעים, אקדחים ותחמושת", אך במקביל, זוהו מאות חדירות של רחפנים ממצרים וירדן אשר לא סוכלו.

הפרקליטות מתריעה כי "הצפת מדינת ישראל באמל"ח בלתי חוקי מהווה סיכון ממשי הן במישור הפלילי והן במישור הביטחוני".

לפי כתב האישום, "הצפה זו הביאה לירידה משמעותית במחירי האמל"ח, באופן המקל על גורמים עברייניים ולאומניים לרכוש נשק ולבצע פיגועים".

המסמך חושף כי באוקטובר 2024 בוצעו שני פיגועי ירי קטלניים בישראל, שנעשו באמצעות אקדחים שהוברחו לישראל.