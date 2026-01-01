האח השכול רס"ן (מיל') דובי יודקין פרסם אזהרה חריפה בנוגע להתנהלות כלפי עצורים חרדים במתקני הכליאה של צה"ל.

לדבריו, הוא בוחר להתריע בפומבי "רגע לפני שקורה האסון", מתוך חשש כי במקרה של פגיעה חמורה באחד העצורים, לא ניתן יהיה לטעון לאחריות מופחתת מצד הדרג הפיקודי. "אני מזהיר רגע לפני שקורה האסון, וכשהוא יקרה אף אחד מאלו שיושבים למעלה לא יוכל להגיד 'ידי לא שפכו את הדם הזה'", כתב.

לדבריו של יודקין, בשבועות האחרונים הגיעו אליו עשרות פניות המעלות תיאורים קשים של פגיעות בזכויותיהם של עצורים חרדים. לטענתו, בעקבות הנחיות מגבוה והחלטות שיפוטיות, נוצר מצב שבו זכויות יסוד מופרות באופן שיטתי.

בין הטענות שהוא מציג נכללים חוסר טיפול רפואי נאות, מניעת שיחות טלפון עם משפחותיהם, וקושי במתן ייצוג משפטי הולם. "מדובר בתנאים שאינם עומדים בסטנדרטים הראויים ומעמידים את העצורים בסיכון ממשי", כתב.

עוד הוא טוען כי גם עריקים חרדים שפנו מיוזמתם להתגייס לצה"ל מצאו עצמם כלואים במרתפי כליאה של המשטרה הצבאית. לדבריו, גם מקרים אלו נכנסים תחת המדיניות שהוא מזהיר מפניה.

בסיום דבריו הזהיר יודקין מפני התלקחות חמורה במקרה של אסון. "אם חס וחלילה יקרה משהו לאחד מהעצורים החרדים - המדינה תבער כמו שהיא לא בערה מאז הקמתה. דם החרדים הוא לא הפקר", כתב.