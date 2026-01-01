שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום (חמישי) כי השחקן גבי עמרני הוא חתן פרס ישראל בתחום אמנות הקולנוע לשנת תשפ"ו.

ועדת הפרס התכנסה בראשותו של משה אדרי ובהשתתפות החברים שמעון אלקבץ, ד"ר יפעת בן-חי שגב וד"ר חיים פרלוק.

הוועדה ציינה כי "גבי עמרני מציין 70 שנות עשייה בקולנוע, השזורות בסיפורה של מדינת ישראל. עמרני הוא דמות מוכרת ואהובה בכל בית בישראל, החוצה דורות, וחתום על אינספור רגעים שצרובים בפנתאון הקולנוע הישראלי.

התפקידים הרבים והמגוונים שגילם לאורך השנים משקפים את הפסיפס המרהיב של החברה הישראלית, ומבליטים את כישרונו הטבעי והיוצא דופן לגלם דמויות שונות על כל במה קולנועית", לשון נימוקי הוועדה.

הוא הופיע בעשרות סרטים כמו "משפחת צנעני", "פורטונה" ו"השוטר אזולאי", ובסדרות כמו "מטומטמת" ו"עספור". בשנת 2000 קיבל עמרני פרס אופיר על מפעל חיים.

עמרני אמר ל-N12 על קבלת הפרס: "אם הייתי 1.90 מטר אולי היה לי קל יותר לקבל את הפרס. אני עובר את ההתרגשות הנהדרת הזאת עכשיו. אני בעיקר רוצה להעביר מסר - להפסיק לריב. להתחיל לשמר את המדינה הזו, לתת לה את הכוחות לשמור על עצמה כדי שתוכל לעמוד בעוד כל מיני מלחמות"