תביעה חדשה בסך 1.225 מיליארד ש"ח הוגשה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי 273 נפגעי טרור ובני משפחותיהם, נגד הרשות הפלסטינית וארגון הטרור חמאס.

התביעה מתבססת על החוק החדש לפיצוי קורבנות טרור, אשר קובע פיצוי של 10 מיליון ש"ח ליורש כל נרצח ו-5 מיליון ש"ח לכל מי שנפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בעקבות פעולות טרור.

החוק החדש מאפשר לנפגעי טרור להגיש תביעות בשווי גבוה, וההגשה הנוכחית מצטרפת לתביעות קודמות בסך 14 מיליארד ש"ח שהוגשו עבור כ-2,800 נרצחים ונפגעים. את התביעה הגיש עו"ד ברק קדם ממשרד ארבוס קדם צור, המייצג את נפגעי ה-7 באוקטובר, לצד נפגעים מאירועים אחרים בשנים האחרונות.

התביעה טוענת כי הרשות הפלסטינית מעודדת ומממנת את פעולות הטרור על ידי העברות כספים למבצעי טרור ולבני משפחותיהם. "היא לא רק מאשרת את פעולות הטרור, אלא גם מהווה תמריץ ישיר לפעולות נוספות", נמסר בכתב התביעה.

עו"ד קדם מסר כי מטרת התביעה היא "למנוע את מימון הטרור ולפצות את קורבנותיו במיליוני ש"ח, עבור אסון שנשאר בלתי ניתן לפיצוי בכל הון".

הוא הוסיף: "הרשות הפלסטינית חייבת לשלם את המחיר על מעשיה", והדגיש את החשיבות בהבאת הרשות הפלסטינית לחשבון על תמיכתה במעשי טרור.

בתוך כך, המשרד עיקל עד כה 4.5 מיליארד ש"ח מכספי הרשות הפלסטינית, בהמשך לפסיקות קודמות הקובעות כי יש להחמיר עם המעורבים במימון הטרור.