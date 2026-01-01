היום התקיימה תחרות יצירה צעירה ה-29 של מגמות הקולנוע והתקשורת בחמ"ד בסנימטק ירושלים.

בכנס השתתפו כ-600 תלמידים ובוגרי מגמות מכל רחבי הארץ. התקיימו בו הקרנות של הסרטים הזוכים, הרצאות וסדנאות של מיטב יוצרי הקולנוע ואנשי התקשורת בארץ.

חולקו מילגות זכיה עבור הסרטים הזוכים.

מקום ראשון לסרט העלילתי על ידי מכללת אורות - אולפנת חמ"ד בהרן עם הסרט 'כלביא יקום':

מקום ראשון לסרט התיעודי על ידי מכללת אורות - תיכון חמ"ד אמית הלל רחובות עם הסרט 'פרפר נודד':

פרס הסרט החברתי על ידי בית ספר מעלה לקולנוע - ישיבת חמ"ד צביה מעלה אדומים עם הסרט 'עד הניצחון':

פרס ערוץ 7 על שם אדיר זיק ז"ל - אולפנת חמ"ד שעלבים עם הסרט 'בתפקיד חייל':