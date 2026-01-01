הילה ברוך ליליאן, ממקימות פורום 'עוטף ישראל', מציגה בראיון לערוץ 7 בעוטף עזה, תמונה מדאיגה של המציאות הביטחונית באזור.

לדבריה, הפורום הוקם לאחר השבעה באוקטובר על ידי נציגים מיישובים רבים בעוטף, מתוך הבנה שיש צורך להשמיע את קולם של התושבים ולמנוע הישנות של האירועים.

ברוך ליליאן ציינה כי מאז תחילת המלחמה פועל הפורום במישורים אזרחיים וצבאיים, בשיתופי פעולה שונים, אך המציאות הנוכחית רחוקה מלהיות מספקת. לדבריה, למרות שצה"ל פעל ופועל, "יש אויב חמוש שמתעצם כל הזמן וזה מתרחש קרוב מאוד לבתים שלנו".

היא הזכירה פרסום מהשבוע האחרון על פיר שנחשף במרחק של כ-800 מטרים מכיסופים, והבהירה כי הדרישה מהממשלה ברורה. "זו צריכה להיות החלטה של הדרג המדיני והוראה לדרג הצבאי, כדי שלא נקבל את המציאות הזו ונפעל לחסל את חמאס".

לדבריה, יש תחושה שבמדינה לא הפיקה את הלקחים, מהאסון בשבעה באוקטובר. "לא יכול להיות שאנחנו לא מבינים את עוצמת האויב שלנו - ובמקום להחליש אותו - מכניסים משאיות אספקה לרצועה שמחזקות את חמאס".

ברוך ליליאן התייחסה גם לשיח המדיני והביטחוני סביב שלבי ההסדרה, ואמרה כי הסיסמאות בדבר פירוז עזה אינן מתממשות בשטח. "בסופו של דבר חמאס לא יכול להשתקם בלי כסף - והמשאיות שמגיעות לידיים שלו מסייעות לו".

אחד הדגשים המרכזיים שלה עוסק בשקט בעוטף עזה. "השקט הזה מסביבנו הוא מדומה לחלוטין משום שאפילו פגיעה בודדת פוגעת בחוסן של התושבים וגורמת לאיום על תחושת הביטחון הבסיסית".