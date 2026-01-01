ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט הבהיר הערב (חמישי) כי לא האשים את צה"ל בביצוע פשעי מלחמה, אלא את מדינת ישראל.

"מעולם לא אמרתי ולא כתבתי שצה"ל ביצע פשעי מלחמה, אמרתי שמדינת ישראל מבצעת פשעים ואני לא משנה בי ממה שאמרתי", אמר אולמרט בשיחה עם רדיו 103.

שר האוצר לשעבר רוני בר-און השיב: "אתה אמרת שהמדינה באמצעות הצבא מבצעת פשעי מלחמה בשטחים. אני נעלבתי באופן אישי, אתה יודע - הבן שלי שירת במילואים מאז ה-7 באוקטובר".

במהלך הראיון תקף אולמרט את השר בצלאל סמוטריץ' בשל דבריו נגד השופט יצחק עמית. "הוא קשקשן מסוכן, פאשיסט. הדברים שהוא אמר על נשיא ביהמ"ש העליון - זו הזמנה לרצח. אין שום דרך אחרת להבין אותם או להתייחס אליהן, אלא כהזמנה לרצח, עברנו את זה כבר".

אולמרט העריך כי גוש השמאל-מרכז יכול לנצח את גוש הימין בבחירות הבאות. "המצב הוא כנראה שיש רוב בדעת הקהל' השאלה היא מאיזה כוחות פוליטיים מורכב הרוב הזה והאם הם יצליחו לגבש עמדה משותפת של שיתוף פעולה שיוכל להחליף את הממשלה הזו שהיא הגרועה ביותר שהייתה למדינת ישראל".