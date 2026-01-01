חבר הכנסת יעקב מרגי (ש"ס) ביקר בבית משפחתו של בחור הישיבה העריק יאיר סעדה, תלמיד ישיבת "כיסא רחמים", שנעצר לפני מספר ימים בביתו בבאר שבע על ידי המשטרה הצבאית.

במהלך הביקור שוחח ח"כ מרגי עם ההורים והביע בהם תמיכה. "באתי לחזק את ידיכם ולומר לכם - תנועת ש"ס כולה עומדת לימינכם ופועלת ללא לאות, בהכוונת מועצת חכמי התורה, לשמור על מעמדם של לומדי התורה", אמר מרגי.

הביקור מתקיים על רקע גל מעצרים של בני ישיבות עריקים שלא התייצבו לצו גיוס, במסגרת האכיפה המוגברת של המשטרה הצבאית בעניין זה.

בש"ס מחזקים את העריקים ואף מבקרים אותם בבתי הכלא. בנוסף, בחורים שמשתחררים זוכים לחיזוק ולעידוד במעונם של חברי מועצת חכמי התורה.