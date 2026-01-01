על רקע ההפגנות באיראן נגד המשטר, בטהראן התקיים אתמול כנס ווירטואלי בינלאומי תחת השם "בית הספר של סולימאני, ההיגיון של ההתנגדות ועתיד חזית הצדק".

הכנס התקיים לציון השנה השישית לחיסול קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס שתואר כ"סמל ההתנגדות, האומץ והמגן על המדוכאים".

בין המשתתפים היה חכם יונס חמאמי לאלה זאר, מראשי הקהילה היהודית באיראן, כולל דמויות בולטות מחזית ההתנגדות כולל נציגים מחיזבאללה, חמאס, ג'יהאד האסלאמי, עיראק ותימן. שם דיסרו על "אישיותו הנעלה של השהיד סולימאני".

חכם חמאמי אמר לתקשורת המקומית: "דרך פעולתם של אויבי השהיד סולימאני שהרגו אותו ודרך הפעולה האחרונה של האויבים נגד אנשים חפים מפשע, נשים וילדים, ניתן להבין את התנהגותו הנעלה של השהיד סולימאני".

הוא הדגיש כי "האומץ של סולימאני חרג מגבולות איראן", וציין דוגמה בולטת: "השאהיד סולימאני אפילו כשהיזידים והאשורים בעיראק היו תחת מתקפת דאעש, הוא נחלץ לעזרתם".

חמאמי הוסיף: "גישה זו נובעת מאמונות תיאולוגיות ואמוניות שמהוות גאווה לנו כאזרחים שלו. הוא הראה כי עם אמונות תיאולוגיות ואמונה בדת, ניתן להפוך את ההתנהגות לאנושית".

חכם חמאמי הוסיף: "נכון שהאויבים הצליחו לרצוח אותו, אך האמונה שלנו היא שהאדם אינו מוגבל לעולם הזה החולף, והמקום הטוב ביותר הוא לאלו שנפלו בדרך האל. האויבים הצליחו לרצוח את חאג' קאסם, אך לא הצליחו לרצוח את דרך החשיבה שלו. האמונות הללו התפשטו בחברה האיראנית, באזור ובין העמים".

בתוך כך על רקע ההפגנות באיראן נגד המשטר בגלל מצב כלכלי קשה וירידת ערך הריאל האיראני, בקהילות היהודיות שומרים על פרופיל נמוך ונזהרים לא להתקרב למוקדי המהומות. כרגע אין שינוי בחיי היום יום של הקהילות, אך היהודים נזהרים שבעתיים, מאחר ורק לאחרונה שוחררו כל העצורים היהודים למעט אחד, שנעצרו לאחר מלחמת "עם כלביא" בגלל שהעבירו ביקורת על המשטר.