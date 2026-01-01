כתובות גרפיטי אנטישמיות קיצוניות התגלו על כביש במחוז לאות' שבאירלנד הצפונית, והעלו מחדש את הדיון על התופעה המתעצמת של אנטישמיות במדינה.

הכתובות התגלו על כביש R165, בין העיירות קינגסקורט לארדי שצפונית לדבלין, וכללו צלבי קרס נאציים, מגני דוד וכינויי גנאי אנטישמיים, בהם המילים "עכברוש יהודי". התנועה למאבק באנטישמיות דיווחה על האירוע והפיצה תיעוד של הגרפיטי.

רייצ'ל מויזל, אחת הפעילות הבולטות באירלנד במאבק באנטישמיות ובשנאה אנטי-ישראלית, כתבה ברשת X: "בתפנית אירועים מדכאת ביותר, יום לאחר שספגתי נזיפות ממאות אירים על כתיבת מאמר שביקש מהציבור האירי להקשיב לחששות הקהילה היהודית האירית, קיבלתי את התמונות והסרטון האלה של גרפיטי אנטישמי".

מויזל הוסיפה כי אזור זה ידוע בקהילה היהודית כמקום שהושחת בגרפיטי אנטישמי בעבר, כבר בשנת 2019. "לומר שאין בעיית אנטישמיות במדינה זו היא עלבון", הדגישה.

מועצת מחוז לאות' אישרה כי היא חוקרת את האירוע והוציאה הודעה גינוי: "המועצה מגנה בחריפות שימוש בשפה או בדימויים אנטישמיים מכל סוג שהוא. מעשים כאלה אינם מתקבלים על הדעת, עומדים בניגוד לערכי היסוד שלנו של שוויון והכלה, ולמחויבותנו לטפח קהילה מכבדת ומקבלת לכולם ברחבי המחוז".

פעילים נגד אנטישמיות טוענים כי אירלנד הפכה לאחת המדינות עם רמת האנטישמיות הגבוהה ביותר במערב, וקוראים לרשויות לנקוט בצעדים נחרצים יותר נגד התופעה.