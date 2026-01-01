אירוע חריג התרחש אמש בבית המדרש במרכז חב"ד העולמי-770 בניו יורק, כאשר בחורים קיצוניים הפריעו בכוח לשיעור שבועי בנושא "משיח וגאולה" והשליכו ביצים על המשתתפים.

השיעור, המתקיים באופן קבוע מדי שבוע, נמסר על ידי הרב שמואל אבצן, משפיע בישיבת "תומכי תמימים" המרכזית וחבר הנהלת הישיבה.

במהלך השיעור, מספר בחורים שמזוהים עם הפלג המשיחי בחב"ד, הגיעו למקום והשליכו ביצים על משתתפי השיעור, תוך ביזוי המשפיע והמשתתפים.

לדברי העדים, הבחורים הקיצוניים התנגדו לתכנים שנלמדו בשיעור, שלטעמם אינם מתיישבים עם האידאולוגיה של הפלג המשיחי.

מארגני השיעור מציינים כי זהו לא המקרה הראשון מסוגו. גם בעבר התרחשו מקרים דומים של הפרעות קשות לשיעור הקבוע, במסגרתם קיצונים ניסו למנוע את קיום השיעור או להטריד את המשתתפים.

"זו לא הפעם הראשונה", צוטט אחד ממארגני השיעור באתר חב"ד-COL. "מתי הרבנים והמחנכים של אותם פורעים יקחו אחריות וימנעו את האירוע הבא?", תהה.