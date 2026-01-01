העיתונאי יוסי עין-דור הציג בערוץ דמוקרטTV שישה כללים שלדעתו יכולים להביא לגוש מתנגדי נתניהו ניצחון בבחירות.

למרות הקמפיין שמנהל השמאל-מרכז נגד הציבור החרדי - עין-דור טוען שאין לפסול אותו ואולי אפילו לכרות איתו ברית פוליטית חדשה.

"הכל חוקי. שום דבר לא קדוש, נלחמים על כל המגרש. המטרה היא להחליף שלטון, ואם צריך, כורתים בריתות עם כולם. כן, עם החרדים וגם עם הציבור הערבי", הוא אומר.

לדעתו יש להפסיק להחרים את ערוץ 14 ולגנות אותו. במקום זאת, עין-דור מציע להציף את הערוץ במגיבים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית.

"לא משאירים את המגרש רק לשנייה. שולחים את התותחים הכבדים לכל מקום, כולל ללב הפריים-טיים של ערוץ 14. מי שלא שם לא קיים".