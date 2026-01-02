ישי ספז, חבר כיתת הכוננות במושב יתד, עמד מאחורי חשיפתה של מנהרת הטרור שהתגלתה לפני מספר ימים. בראיון לערוץ 7 הוא מספר כי כלל לא הופתע מחשיפת המנהרה.

את הדברים אומר ספז במהלך סיור שהובילה תנועת 'דרך התקומה' ביישובי עוטף עזה, ומיד הוא מוסיף ומדגיש כי המנהרות מטרידות מאוד את התושבים מאחר והן עדיין חודרות את הקו הצהוב, קו הגבול החדש שנקבע על ידי צה"ל. "רב הנסתר על הגלוי בתחום המנהרות ואנחנו מוטרדים מזה מאוד".

לנוכח החשש דורשים תושבי העוטף מהצבא שינוי תפיסתי בהתמודדות עם אתגר ההגנה על אזרחי ישראל המתגוררים במרחק אפס, כהגדרתו, מבתיהם של תושבי הרצועה. "כשרואים את זה בעיניים והולכים כאן בשבילים אי אפשר להתבלבל, מבינים כמה האיום הזה מוחשי וקיים כל עוד שישים קלצ'ניקובים נמצאים ברצועת עזה והם אלה שעשו את השבעה באוקטובר".

על איום המנהרות מזכיר ספז את מורכבות הטיפול הצה"לי באיום זה, טיפול שגם נמשך לאורך זמן רב לנוכח המורכבות הזו. "יש לחמאס גם טכניקות כדי שלא נצליח להגיע לכל המנהרות", הוא אומר ומספר על הלימוד המתמשך של כל מנהרה שחושף עוד ועוד תוואי מנהרות.

על מחבלי החמאס שמעבר לקו הצהוב, קובע ספז כי אלה ממשיכים להתחמש. בדבריו הוא ער לתמורות בתיאור של גורמי הביטחון את מצבו של חמאס. בתחילה השיח היה על חמאס שנחלש, לאחר מכן על חמאס שהשתקם וכעת מדברים על חמאס שהתעצם. "ההבנה היא שאמנם נלקח לו שטח מסוים אבל הוא מתעצם מעבר לגדר. זה מחזיר אותנו לעיקרון ש'קו ההגנה לעולם ייפרץ'. כל עוד חמאס מאחורי הגדר הקו הצהוב לא רלוונטי. אנחנו צריכים להיות צבא חזק שמולו אויב חלש שלא מתעצם".

על המציאות ביישובי העוטף אומר ספז כי "תושבי העוטף חזרו בשיא גבורתם ועוצמתם למרחב העוטף. אוכלוסיית העוטף גדלה בעוד 3000 אנשים והכול חזר לחיים, אבל בתוך כל תושב ישנה עדיין הטראומה וישנם הקושי וההבנה שלא הכול בטוח פה. חובת המדינה, הממשלה והדרג הצבאי להביא אותנו לזה בהקדם".