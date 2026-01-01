הפולמוס סביב חוק הגיוס: על רקע מאמצי וועדת חוץ וביטחון בראשותו של ח"כ בועז ביסמוט להאיץ את הדיונים סביב חוק הגיוס, מתברר כי בגזרה החרדית עדיין התמיכה אינה ברורה.

בעוד בש"ס ובדגל התורה קיבלו החלטה עקרונית להמשיך ולהתקדם עם החוק על העקרונות הנוכחיים, באגודת ישראל החסידית עדיין לא התקבלה החלטה כיצד לנהוג עם החוק המוצע.

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אמורה היתה להתכנס בתחילת השבוע ולקבל החלטות בנוגע לחוק הגיוס.

תחילה הועלתה אפשרות שהכינוס יתקיים במעונו של האדמו"ר מבעלזא. בפועל הכינוס נדחה בשל העובדה שהאדמו"ר מגור אינו חש בטוב. לפי שעה לא ברור מתי המועצת תתכנס.

בסביבת נתניהו כי המועצת החסידית לא תביע התנגדות נחרצת למתווה החוק אלא תדרוש מקצה שיפורים - דבר שאף הוא בפני עצמו נפיץ מבחינה פוליטית שכן לא מעט חברי כנסת בקואליציה מתקשים גם גך לתמוך בחוק במתוכנתו הנוכחית.