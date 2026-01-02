במהלך סיור שהוביל ארגון 'דרך תקומה' ביישובי עוטף עזה קבע תא"ל במיל' אורן סולומון כי בעזה קיימים חמישים אלף מחבלי חמאס פעילים. זאת בעוד לפני ימים אחדים אמר ראש הממשלה כי בעזה עשרים אלף מחבלי חמאס. בראיון לערוץ 7 מתייחס סולומון לפער בין הנתונים.

האם נתניהו מנסה לטשטש את העובדות או ליפות את המציאות? סולומון סבור שדבריו של נתניהו נובעים מכך שמטשטשים אותו ולא שהוא זה שמטשטש את המציאות. "מי שמביא את הנתונים ואת המידע הוא צה"ל ושב"כ, והנטייה שלהם היא לומר שהאיום הוא קטן. מאז השבעה באוקטובר ניסו לספר לציבור שגדודי חמאס מוכרעים ומפורקים, ופתאום זיהינו כאן בין ארבעים לשישים אלף מחבלי חמאס, ג'יהאד איסלאמי וארגונים נוספים שחלקם אוחזים בנשק וחלקם אולי פעילים בזווית צבאית אחרת, מומחי ידע, מהנדסי ייצור, אנשי מודיעין ועוד. זה הסיפור וכך צריך לראות אותו".

סולומון מוסיף ומדגיש בדבריו כי לא מדובר רק בנתון מספרי. "אותם עשרים-שלושים אלף פעילים קשים שווים לארבעים אלף פעילים רגילים לפני המלחמה, הם מנוסים יותר, נחושים יותר, מפיקים לקחים משנתיים של תמרון ומתאמנים על פי הלקחים הללו. לכן אני מציע למערכת הביטחון לא לספר סיפור של מספרים ומציאות מדומה, אלא להתמודד עם המציאות המורכבת. אני סומך על הצבא והמפקדים בו שאם יעשו זאת הם ידעו לתת מענה בצורה טובה יותר".

בהתייחס לדבריו של נשיא ארה"ב הדורש את פירוז הרצועה ופירוקו של חמאס, אומר סולומון כי התרשמותו מהדיווחים מארה"ב היא שהמפגש נערך באווירה טובה מאוד והדברים באים לידי ביטוי בהחלטות בכיוון נכון, אך "החלטות לחוד ומעשים לחוד. מהיכרותי את הדברים כפי שהכרתי אותם כשהייתי במשרד ראש הממשלה, יש דברים שנסגרים ואחר כך יושבים לפרטים, יש צוותים שמפרקים את הדברים לפרטים ולהחלטות, נצטרך לראות מה משמעות העניין ועד כמה האמירה שחמאס חייב להתפרק מנשקו היא משמעותית".

סולומון מעלה חשש שמא דברי הנשיא האמריקאי על התפרקות חמאס מנשקו סותרים את החתירה להתקדם בבהילות לשלב ב' של ההסכם והצבת כוחות ייצוב בשטח. "המבחן הוא מבחן המציאות - ולזה נמתין".

על השאלה המטרידה את הציבור הישראלי בימים אלה בדבר אפשרות של חזרה לאירוע דומה לזה של השבעה באוקטובר, אומר תא"ל סולומון כי לא נכון לבחון את הדברים על פי אותו מתווה שאירע באותו יום נורא והדברים יכולים להתבצע באירועים שהם לכאורה קטנים ביחס לאירועי השבעה באוקטובר, אך בהם חוליות מחבלים נכנסות ליישובים בודדים ומבצעים בהם פיגועים קשים. "לא צריך לדמיין שבעה באוקטובר רב מערכתי כמו שחמאס פתח עם מערכי אש אוויר ים ויבשה משולבים. כל עוד חמאס נשאר כפי שהוא עם עשרות אלפי פעיליו עם האמל"ח שיש לו, הניסיון שיש לו וכשהוא לא מתכוון להתפרק מנשקו, זו סכנה גם בהקשר הישיר של ביטחון תושבי העוטף".

עוד מציין סולומון את המשמעות האסטרטגית שנובעת מהישארות חמאס על רגליו. האויבים שסביב ישראל מתבוננים באופי התגובה הישראלית לחמאס על מנת לבחון את רמת הנחישות של ישראל לפגוע ולהשמיד אויב שפגע בה באכזריות שכזו. "כל עוד האויב הזה שם, הם לומדים את המסר הנכון מבחינתם, שישראל חטפה מכה, נתנה מכה אחת אפיים אבל היא לא תלך עד הסוף. אולי נמתין וניערך להתקפה נוספת משולבת מלבנון סוריה ירדן יהודה ושומרון ומקומות אחרים ואולי הכול ביחד".

סולומון מתבקש להשיב לשאלה המטרידה, מה קרה לנו בשבעה באוקטובר והוא מבקש לתמצת את הדברים לכדי משפטים בודדים ומציין הערכת חסר של האויב, זלזול באויב וניסיון לתאר את המאבק בחמאס ככזה שאינו דתי, כארגון שתכלית מאבקו היא תכלית כלכלית ושאיפה לפרוץ מצור ולייצר משילות. זאת בעוד מדובר באויב רע ומר שמחזיק באידיאולוגיה דתית רצחנית של האסלאם נגד היהודים ושאיפתו היא להשמיד את ישראל.

בנוסף, אומר סולומון, קיים חסר בהבנת עצמנו והיעד אליו אנחנו שואפים להגיע. "אנחנו רוצים רק ביטחון או תחושת ביטחון? אנחנו רוצים ביטחון ומה שהיה לנו עד השבעה באוקטובר היה תחושה. ידענו שיש לנו סיכונים ולא נתנו להם מענה. אלה שני הלקחים שאנחנו חייבים ללמוד".

סולומון מציין כי הוא מבין היטב את תחושת חוסר האמון של תושבי העוטף במערכות השונות שאמורות היו להגן על אזרחי ישראל. כעת, הוא אומר, יש לפעול גם לחיזוק הביטחון הקיומי וגם לחיזוק האמון של האזרחים בהנהגה המדינית והצבאית. על מנת להגיע לאמון שכזה יש לבחון את התחקירים שמתבצעים סביב האירועים הקשים. "כל אזרח וכל תושב בעוטף, כל מי שנפגע בשבעה באוקטובר יודע שלא מספרים את כל האמת ואפילו לא את מחציתה", קובע סולמון. "מספרים נרטיבים שמתאימים לגורמים מסוימים, בדגש על המטה הכללי והפיקוד העליון, ולא את האמת, וכאשר לא מספרים את האמת בתחקירים לא מפיקים את הלקחים ולא מחזקים את ביטחון ישראל. כל אלה קשורים למשבר האמון".

כמי שלחם שעות ארוכות יחד עם בנו במחבלי הנוח'בה, ראה אזרחים נרצחים והציל עשרות או מאות, משוכנע סולומון כי את המראות לא ניתן לשכוח ומתוכם נכון וניתן להתמלא בכוחות להילחם כדי ש"לעולם לא עוד" וכדי ש"כל זה לא יהיה לשווא".