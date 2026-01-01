סומלילנד מכחישה את הדיווחים שלפיהם תקלוט פלסטינים שיועברו מרצועת עזה או תאפשר לישראל להקים בסיס צבאי בשטחה, בתמורה להכרה ישראלית בעצמאותה.

קודם לכן טען נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, כי ישראל התנתה את ההכרה בסומלילנד בקליטה של פלסטינים, בהקמת בסיס צבאי במפרץ עדן ובנרמול היחסים עמה.

בהודעה שפרסם ציין משרד החוץ של סומלילנד כי "ממשלת סומלילנד מכחישה נמרצות את הטענות הכוזבות של נשיא סומליה בנוגע ליישוב פלסטינים או להקמת בסיסים צבאיים בסומלילנד".

עוד נמסר כי "טענות חסרות בסיס אלה חותרות להטעות את הקהילה הבין־לאומית ולהקשות על התקדמות דיפלומטית בסומלילנד", וכי ההסכם שנחתם עם ישראל הוא "דיפלומטי בלבד".