הממשלה תקיים ביום ראשון הקרוב דיון בנושא גיבוש צעדים כלכליים נגד חייבי גיוס, זאת בעקבות הנחיית בית המשפט העליון לגבש בתוך 45 ימים צעדים אפקטיביים כנגד מי שאינם מתייצבים לגיוס.

עם זאת, לא צפויות להתקבל בדיון החלטות אופרטיביות, והדיון צפוי להיות ראשוני בלבד.

שר האנרגיה אלי כהן (הליכוד) התייחס הבוקר (חמישי) בראיון ל-ynet לחוק הגיוס ולביקורת הציבורית עליו.

כהן הבהיר: "החוק הזה ייבחן לפי דבר אחד: האם החרדים יתגייסו. מה שצריך לעשות זה להבטיח שהסנקציות שכלולות בחוק אכן יהיו אפקטיביות באופן שיבטיח שהדבר הזה יקרה. אם צריך, שיבצעו בו את ההתאמות הנדרשות".

כהן התייחס לביקורת על המגזר החרדי ואמר: "לגבי הסוגייה של החרדים, כל הזמן לבוא ולדבר נגדם - שמעתי גם את דברי האיוולת שפגעו בזמנו בנשים חרדיות שיוצאות לעבוד, שעכשיו רוצים לפגוע במורות מהמגזר החרדי. חרדים הם לא אויבים שלנו". עם זאת, הוא הדגיש בבירור: "אחינו החרדים צריכים להתגייס".

השר התייחס גם להעברת כספים למוסדות חרדיים: "אנחנו במדינת חוק, צריך לימודי ליבה כדי לקבל כסף, אבל בג"ץ עוצר כל דבר, גם את מינוי ראש השב"כ, את הסגירה של גל"צ. כמובן שכל הכספים צריכים לעבור כדין, אבל הדבר המרכזי שעומד היום על הפרק זה נושא גיוס החרדים".

לגבי חלוקת התקציב הביטחוני, אמר כהן: "מערכת הביטחון קיבלה סכום עתק. החלוקה הפנימית בתוכה צריכה להיות לפי הצרכים המבצעיים".