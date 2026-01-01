היועצת המשפטית לממשלה מגיבה הערב (חמישי) לעתירות בבג"ץ נגד המשך כהונת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וקוראת לבית המשפט להתערב בנושא.

"נדרש צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה להסביר מדוע אינו מעביר את השר לביטחון לאומי, ח"כ בן גביר, מתפקידו", טענה גלי בהרב-מיארה.

היא הוסיפה "השר בן גביר מנצל לרעה את תפקידו כדי להשפיע באופן פסול על פעילות משטרת ישראל בתחומים הרגישים ביותר של אכיפת חוק וחקירות ופוגע בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים".

השר לביטחון לאומי הגיב בחשבון ה-X שלו וכתב: "עבריינית, לא סופר אותך".

שר החוץ גדעון סער מתח גם הוא ביקורת על בהרב-מיארה. "במשך למעלה מ-3 שנות כהונתו לא החליטה 'היועצת המשפטית לממשלה' להעמיד לדין את השר בן גביר בעבירה כלשהי. למיטב ידיעתי, היא אפילו לא הורתה לחקור אותו באזהרה כחשוד בענין כלשהו.

את ניסיונה המחוצף לכפות על ראש הממשלה לפטרו מתפקידו בשנה הרביעית לכהונתו יש לראות, איפוא, כעוד אחד ממאמציה לערער את יציבות הממשלה בניסיון להפילה. נסיון להצר את סמכותו ושיקול דעתו של ראש הממשלה במינוי ופיטורי שרים הוא פלישה לתחום הפוליטי המובהק ויש לדחותו על הסף", דברי סער.

יודגש כי היועצת המשפטית לממשלה אינה מוסמכת להורות ישירות על פיטורים ובג"ץ בהרכב רגיל של שלושה שופטים לא ינקוט גם כן בצעד ותידרש הרחבה של ההרכב.

אם אכן יוצא צו ביניים, יידרש נתניהו לנמק את עמדתו בנוגע להעברת השר בן גביר מתפקידו, אך בסביבתו הבהירו שהוא אינו מתכוון לעשות זאת.