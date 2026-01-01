כוחות גדולים של המנהל האזרחי, המשטרה ומג"ב, השתתפו הלילה (חמישי) בפינוי והריסת מבנה בגבעת "שירת ציון" הסמוכה לשבי שומרון.

בגבעה הזכירו כי "ההרס החריג מגיע ברקע מאבק ארוך ואלים של תושבי הכפרים הערביים הסמוכים כנגד ההתיישבות. רק לפני שבוע תקפו מחבלים ערבים מהכפר קדום את הגבעה ואף הרסו מבנה בגבעה".

בחודשים האחרונים ערביי הכפר מתפרעים מדי שבוע בניסיון לתקוף את תושבי הגבעה ובאחרונה אף דווח על שוטרים פלסטיניים שמסתובבים באזור.

תושבי שירת ציון מסרו לאחר הפינוי: "כמות גדולה כזו של כוחות פינוי לא ראינו הרבה זמן. במקום לשלוח כזאת כמות להרוס את שירת ציון, כדאי להפנות את הכוחות כדי למחוק את כפר המרצחים קדום".