העימותים והמהומות המתמשכים באיראן, שהחלו בשל גל מחאות רחב במדינה, גבו עד כה את חייהם של חמישה בני אדם ביממה האחרונה, כך מדווחים כלי תקשורת מקומיים.

על פי הדיווחים, חמשת המפגינים נהרגו בעימותים עם כוחות המשטרה, במחוז לורסטאן שבמערב המדינה.

דוווח כי המפגינים תקפו את מטה המשטרה המקומי במטרה לנטרל את השוטרים ולהשתלט על מחסן נשק. במהלך ההתפרעות, המפגינים יידו אבנים לעבר השוטרים והציתו ניידות, וכתוצאה מכך התפתח עימות שהוביל גם לפציעת 17 מוחים.

שיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס למחאות ואמר כי יש להנחות את המדינה לספק סיוע לכל האזרחים, תוך הדגשה כי "פרנסת העם היא קו אדום". הוא הוסיף כי "אין בעיה שלא ניתן לפתור".