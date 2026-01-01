הרב נתנאל אביטן, רב בישיבת ההסדר ביפו הותקף הערב (חמישי) בעת שהלך ברחוב יפת בעיר על ידי ערבי שגם קילל אותו על רקע שנאתו ליהודים וזעק "אללה הוא אכבר".

לאחר שהתאושש מהתקיפה הגיש הרב תלונה במשטרה נגד התוקף.

מנכ"ל הישיבה משה שנדוביץ סיפר לערוץ 7: "הרב רצה להיכנס לרכב שלו ואז ערבי נתן לו שני אגרופים לפנים, זרק אותו על הרצפה, קילל אותו וברח משם. אנחנו רוצים ביטחון אישי, שיהודים יוכלו להסתובב בנחת ביפו, שהמשטרה תהיה שם ושהעירייה תגנה את האירוע בכל תוקף"

מהישיבה נמסר: "אנו קוראים למשטרת תל אביב ולראשי העיר תל אביב יפו לפעול בכל העוצמה על מנת לשמור על שלומם וביטחונם של תושבי העיר היהודיים ביפו".

מהמשטרה נמסר: "התקבל במשטרה דיווח על תקיפת גבר ברחוב יפת ביפו. כוחות המשטרה הגיעו למקום וביצעו סריקות על מנת לאתר את החשוד בתקיפה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. נסיבות האירוע נבדקות".