נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בן ה-79, אולי האדם העסוק בעולם, סובל ממספר בעיות בריאותיות והעיתון "וול סטריט ג'ורנל" פירט אותן בדיווח מיוחד.

על פי הדיווח, "טראמפ סובל מבעיות בשינה, מתקשה לשמוע לעיתים ונראה נרדם לפעמים בשיחות פומביות. הוא נוטל אספירין במינון גבוה מההמלצה הרפואית, ממעט לעסוק בפעילות גופנית, ובנוסף, תזונתו עשירה במלח ושומן, בעיקר המבורגרים וצ'יפס".

עוד דווח כי טראמפ סובל מבעיות שמיעה, וייתכן שזאת אחת הסיבות לכך שהוא מתקשה לעיתים לשמוע בשיחות פומביות.

למרות כל הבעיות הבריאותיות, רופאו של טראמפ טוען כי מצבו הבריאותי "מושלם ויוצא דופן" והנשיא כשיר לחלוטין לתפקידו. טראמפ עצמו, על פי הדיווח, מתכחש לבעיות הבריאותיות ואינו מוכן לשנות את אורח חייו.