סקר שערך מכון "מדגם" עבור חדשות 12 מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-26 מנדטים ומפלגתו של נפתלי בנט ב-21.

הדמוקרטים מקבלים 11 מנדטים, יש עתיד 10, ש"ס 9, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 9, ישר! 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

גוש האופוזיציה משיג 59 מנדטים, גוש הקואליציה מקבל 51 והמפלגות הערביות יחד מגיעות ל-10 מושבים.

מפלגת הציונות הדתית קרובה לאחוז החסימה אך לא עוברת אותו בסקר זה, כמו גם מפלגות המילואימניקים, כחול לבן ובל"ד.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה השיבו 42% כי הם מעדיפים את בנימין נתניהו שרושם פער שיא מנפתלי בנט שקיבל 34% תמיכה. 19% מהנשאלים ענו שעדיף ששניהם לא יכהנו בתפקיד ראש הממשלה.