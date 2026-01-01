הרב יצחק שטרן, מרבני ישיבת כרם ביבנה, הוכתר הערב (חמישי) לרב היישוב טל מנשה שבצפון השומרון.

בטקס ההכתרה השתתפו, בין היתר, הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, ראש ישיבת כרם ביבנה הרב אהרון פרידמן, הרב היוצא של טל מנשה הרב ראובן עוזיאל וראש מועצת שומרון יוסי דגן.

כזכור, לפני שמונה חודשים הודיע היישוב טל מנשה על בחירת של הרב שטרן. בהודעה הרשמית שפורסמה נכתב: "אנו מאחלים לו ולרעייתו הצלחה וברכה בהנהגת הקהילה בדרך מאירה ומקרבת, שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה".

המינוי הגיע לאחר תהליך קהילתי נרחב, שכלל ערבי קהילה, שבתות משותפות, שאלונים ושיח פתוח. לדברי הנהגת היישוב, התהליך יצר תחושת שותפות שהובילה לבחירה אחראית ומחברת.

במקביל, הביעו אנשי טל מנשה תודה לרב ראובן עוזיאל ולרעייתו אורה, שליוו את הקהילה במשך שלושה עשורים. "תודה על נוכחות קבועה, העברת שיעורים וליווי רציף של חיי הקהילה בתקופות שונות של התפתחות היישוב. אנו מאחלים ברכה והצלחה בתקופת הפנסיה - בבריאות ובטוב".

בהודעה הודגש כי אף שלא כל התושבים תמכו בבחירה, כעת יש לאחד את השורות ולקבל את הרב שטרן באהבה ובלב שלם. "משנבחר הרב החדש, חובה על כולנו לקבלו כמרא דאתרא של טל מנשה באהבה ובלב שלם. נידרש לסבלנות ולהסתגלות הדדית - באחריותנו לאפשר לו זמן להכיר את הקהילה לעומק ולבנות אמון".

ישיבת כרם ביבנה בירכה את הרב שטרן על המינוי: "ראשי הישיבה, הר"מים וכל בית הישיבה מברכים בברכה נאמנה את ידידנו היקר הרב יצחק שטרן שליט"א, מרבני הישיבה, לרגל מינויו לרבנות היישוב טל מנשה. ברכתנו לרב יצחק היקר ולבני משפחתו שחפץ ה' בידיו יצלח, ויזכה להרבות פעלים לתורה ולתעודה"