אופי של אלופה. לא פחות מ-8 פעמים חזרה העונה בית"ר ירושלים מפיגור לניצחון. לא מעט פעמים הצליחה לנצח למרות יכולת רעה וגם עשתה זאת כמה פעמים בפיגור של שחקנים.

ובכל זאת, ניצחון כמו שניצחה הערב (חמישי) באצטדיון טדי שבבירה לעיניי עשרות אלפי אוהדיה שמילאו את האצטדיון הביתי פעם נוספת העונה, למרות מזג האוויר הגשום והקפוא בירושלים, זהו כבר ניצחון של קבוצה שעושה רושם שהעונה יכולה ללכת עד הסוף - עד לזכיה באליפות המדינה בכדורגל.

הפועל תל אביב ניצחה בארבעה מחמשת הביקורים האחרונים שלה אצל בית"ר ירושלים ובבית"ר זכרו גם את המהפך האדום של תל אביב במשחק הקודם ביניהן בסיבוב הראשון בבעיטה חופשית בתוספת הזמן.

למעשה, המשחק הוכרע כבר בשלב מוקדם שלו, כאשר בדקה ה-9 נאלצה הפועל לבצע חילוף לאחר פציעתו של בלמה שחר פיבן, בדקה ה-10 עלתה ליתרון אך השער נפסל בשל נבדל של דניאל דאפה וכעבור 3 דקות ירדן שועה כבש את שערו השמיני העונה, מה שגם היה שער הניצחון במשחק הערב בטדי.

בית"ר הייתה מסוכנת יותר, שלטה יותר בכדור ובעיקר שיתקה את ההתקפה התל אביבית.

גם פציעה של שוער בית"ר מיגל סילבה שהמשיך לשחק למרות זאת, לא מנעה מבית"ר את הניצחון.

הפועל עדיין רק עם ניצחון חוץ אחד העונה כשהיא משיגה שתי נקודות בלבד מ-15 האחרונות מחוץ לאצטדיונה הביתי, אצטדיון בלומפילד.

בית"ר מצמקת חזרה את הפער בטבלה מהמוליכה הפועל באר שבע ל-2 נקודות בלבד ומגדילה את הפער מהאלופה היוצאת מכבי ת"א שבמקום השלישי בטבלה, ל-6 נקודות. זה ייגמר באליפות ירושלמית היסטורית ומתוקה?