גורמים אמריקנים העלו בפני מקביליהם בישראל את האפשרות שטורקיה תהיה מעורבת בכוח הבין-לאומי שיוצב בעזה, אך בצורה מרוחקת.

בכאן חדשות דווח כי על פי ההצעה טורקיה לא תשלח חיילים על הקרקע בעזה, אך תוכל לשמור על נוכחות בבסיסים עורפיים במדינות שכנות כמו ירדן ומצרים, ולסייע באופן לוגיסטי ומרוחק לכוח הבין-לאומי.

ההצעה הועלתה עוד לפני פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהתקיימה השבוע בפלורידה.

בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו אמרו כי הוא הבהיר לנשיא טראמפ כי ישראל לא מעוניינת שטורקיה תהיה מעורבת בשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. "טורקיה לא תהיה בעזה ולא תקח כל חלק בשלב השני של ההסכם".