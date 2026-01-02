מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס מדווח על סיכול ניסיון חיסול של פעיל באחד הארגונים החמושים ברצועת עזה באמצעות אופנוע ממולכד.

על פי הפרטים שהותרו לפרסום, סוחרים ברצועה ייבאו את האופנוע הממולכד מחברות הפועלות בשטח ישראל.

המנגנון קרא לציבור לגלות זהירות רבה בשימוש בציוד המיובא מישראל, ובפרט באמצעי תחבורה ותקשורת.

במקביל, ממשיך מנגנון ביטחון הפנים בקמפיין הסברה שנועד להרתיע מפני שיתוף פעולה עם ישראל, ומזהיר כי גורלו של כל "בוגד" יהיה הוצאה להורג.

המנגנון פרסם גם "הודאות" שגבה מחשודים בריגול עבור ישראל, המביעים חרטה על ההחלטה ליצור קשר עם גורמי מודיעין ישראלים, שלטענתם הבטיחו להם כי איש לא יוכל לחשוף אותם.