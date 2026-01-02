בערב מרגש נחנך בית הכנסת החדש "עם כלביא", בשכונת פלגי מים שביישוב עלי, לזכרו של רס"ר במיל' צביקה לביא הי"ד, שנפל במלחמה.

צביקה לביא, בנם של משה ומרים לוי מהמושב כרמל שבדרום הר חברון, הקים את ביתו בשכונת פלגי מים. הוא היה נשוי לטליה ואב לשלושה ילדים. בשמחת תורה תשפ"ד היה אמור להיות מוכתר לחתן בראשית, אך עוד לפני קריאת התורה נקרא להתגייס ולהצטרף ללחימה. בז' בכסלו נפצע, ובכ"ט בכסלו - נר חמישי של חנוכה - השיב את נשמתו לבוראו.

תושבי השכונה מספרים כי צביקה היה דמות מרכזית בבית הכנסת הזמני, מתפלל קבוע שעמד בקדמת האולם, והיה שותף פעיל במאמץ להקים בית כנסת של קבע. לאחר מותו, גיבשו בני הקהילה יוזמה להקמת בית כנסת לזכרו - מיזם שהבשיל אמש (חמישי) בטקס חנוכת המבנה.

באירוע השתתפו רבנים ואישי ציבור, בהם הרב אלי סדן, ראש מכינת בני דוד, הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פוע"ה, הרב יהודה סדן, רב השכונה, הרב שילר, רב היישוב עלי, וראש מועצת מטה בנימין ישראל גנץ.

טליה לביא, אלמנתו של צביקה, שיתפה בתחושותיה במהלך הטקס, ואמרה, "אני וילדיי מרגישים שצביקה נוכח כאן, שתפילותיו ממשיכות ללוות את המקום, ולסייע גם מלמעלה בקידום ובבנייתו".