ראש הממשלה בנימין נתניהו נמלט מהתלאות המקומיות (חוק התקציב, חוק הגיוס, שברי קואליציה ומה שביניהם) היישר אל קבלת הפנים היוקרתית והמפנקת של נשיא ארה"ב.

במהלך השנה שחלפה מאז הקאמבק המרשים של טראמפ לבית הלבן, זוהי הפגישה השישית בין השניים, אבל הפעם תפנית בעלילה: לא עוד פגישה בוושינגטון, אפילו לא בירושלים, כי אם הזמנה אישית לחגיגות השנה האזרחית החדשה (למניינם) באחוזה הפרטית של הנשיא במאר-א-לאגו שבפלורידה, בה נוהג טראמפ לארח יותר חברים ופחות עמיתים לעבודה.

נתניהו כבר לא צריך להסתבך בקבלת סיגרים ושמפניות מחברים אמריקאים כשנשיא ארה"ב בכבודו ובעצמו מזמין אותו לארמון ששוויו מוערך בכחצי מיליארד דולר הכולל 120 סוויטות, מנהרה המובילה לחוף פרטי, בריכות שחייה, מגרשי טניס, ספא, חדר כושר ומרכז אירועים עם אולם נשפים ענקי.

ואחרי מנוחה קצרה בארמון, נרשמה פגישה מקצועית עם הצוותים והצהרה משותפת לתקשורת בה תמרנו השניים בין הפן האישי למקצועי.

השניים עסקו בפגישה על התוכנית לפירוז חמאס בעזה. גורמים מטעם תדרכו, אבל איש כבר לא האמין. לפחות לקח אחד משמעותי נלמד מפרשת פלדשטיין. כשמצטטים לכם "גורמים בכירים בקטאר" או "גורמים אמריקנים", סביר מאד להניח שמדובר במאכע'ר שיושב בדירה ברמת גן ומחכך ידיים בהנאה לנוכח הצופים הפתאים שמאמינים לכל דבר.

כשנשאל אודות מערכת היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, השיב טראמפ: "הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ועשה עבודה יוצאת מן הכלל. הוא התמודד עם דרמה ענקית".

ואז עבר לטראמפ לאמירה המוגזמת ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל: "ישראל עם אנשים אחרים אולי לא הייתה קיימת כרגע. אם אתה רוצה לדעת את האמת, זו הצהרה די גדולה, אבל זה נכון, אני מרגיש שאם היה לכם את ראש הממשלה הלא נכון ישראל, כרגע לא הייתה קיימת"...

אולי צריך להזכיר לביביסטים מתוכנו - שבשנים האחרונות הופכים גם לטראמפיסטים - את מה שאמור להיות מובן מאליו: למרות הדיבורים המלהיבים, טראמפ הוא נשיא ארה"ב, לא המשיח. ונתניהו הוא ראש ממשלת ישראל, לא תעודת ביטוח לקיום ישראל. כל מי שחושב אחרת - עובד אלילים או סתם טיפש. אל תבטחו בנדיבים, הזהיר דוד המלך. כל שכן שלא תבטחו בדמגוגים שלא מייחסים ערך למילה היוצאת מפיהם.

נתניהו עצמו בוודאי לא צריך להתלונן לשמע הכתרים שנקשרו לראשו. ראשי מפלגות ומועמדים לראשות ממשלה בישראל נוהגים לשכור לקראת הבחירות את שירותיהם של יועצים אסטרטגיים ופוליטיים מארה"ב. אלו מספקים לקמפיין ניחוח בינלאומי. נתניהו עצמו השתמש בשירותים מסוג זה כשהמפורסם שבהם הוא היועץ האמריקני ארתור ג'יי פינקלשטיין. אך עוד בטרם נבחר טראמפ לבית הלבן, בשנת תשע"ג, התבטל לחלוטין הצורך של נתניהו ביועץ בינלאומי.

טראמפ עצמו הוא הקמפיינר הטוב ביותר עבור מערכות הבחירות של נתניהו בישראל מאז ועד בכלל. וכידוע, מדובר בקמפיינר נהדר שלא בוחל בשום אמצעי. נתניהו בוודאי יעשה גם בבחירות הקרובות שימוש בקטעי הווידאו שצילם עבורו השבוע טראמפ במסיבת העיתונאים.

