סקר שערך מכון "לזר מחקרים" ומתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מצא כי מפלגת הליכוד מתחזקת השבוע בשני מנדטים. זאת על רקע ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארה"ב ופגישתו עם הנשיא דונלד טראמפ.

בעקבות הליכוד, גם הקואליציה מתחזקת בשני מנדטים ל-52. לעומת זאת, גוש מתנגדי נתניהו (ללא חד”ש־תע”ל ורע”ם) נחלש ל-58, כתוצאה מהיחלשות מפלגתו של נפתלי בנט מ-21 מנדטים ל-19.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-27 מנדטים, מפלגתו של נפתלי בנט ב-19, הדמוקרטים ב-10, ישר! ב-10, ישראל ביתנו ב-10, עוצמה יהודית ב-10, יש עתיד ב-9, ש”ס ב-8, יהדות התורה ב-7, חד"ש־תע"ל ב-5 ורע"ם 5.

מפלגת הציונות הדתית נמצאת בסקר זה מתחת לאחוז החסימה אך הכי קרובה אליו. אחריה מדורגות מפלגות המילואימניקים, כחול לבן ובל"ד.