ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) אומרת בראיון לערוץ 7 כי ישראל היא היחידה שיכולה לפרז את חמאס בעזה ואסור לראש הממשלה להסכים למעורבות טורקית בנושא.

"אין מקום לכוחות טורקיים בעזה, כי זה ידרדר אותנו לבעיה ביטחונית גדולה. טורקיה יכולה להיות 'איראן 2'. אנחנו המדינה שיכולה לשלוט על המצב בעזה, לא אף מדינה אחרת", מצהירה מלינובסקי.

השבוע היא העבירה בכנסת את חוק אונר"א המחודש שמטרתו להפסיק את החשמל, המים והשירותים הציבוריים המוענקים למפעלי הארגון. "החוק הראשון לא נתן מענה לכל תחום אונר"א וראינו שהיה חש ש להתמודד עם הארגון. עכשיו כל גורם יודע בדיוק מה תחום אחריותו, אם זה חשמל, מים, גז או כל שירות ציבורי אחר. אונר"א לא תהנה יותר מחסינות דיפלומטית כפי שהייתה עד עכשיו".