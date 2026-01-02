עורך העיתון "בשבע", עמנואל שילה, מותח ביקורת חריפה על היוזמה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, שתורכב בידי נשיא בית המשפט העליון בפועל, השופט יצחק עמית.

במאמר שפורסם טוען שילה כי מדובר ביוזמה פוליטית במסווה של חקירה מקצועית, שמטרתה האמיתית היא "לסגור חשבונות עם תומכי הרפורמה המשפטית".

לדבריו, "התנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בחקירתה הפלילית של הפצ"רית... מוכיחה עד כמה השחיתות, ההטיה הפוליטית וחלוקת עם ישראל בין מחנה הטובים שלנו למחנה הרעים שלהם הפכו להיות לחם חוקה של מערכת משפט חסרת עכבות וחסרת בושה".

שילה לא חסך ביקורת אישית כלפי השופט יצחק עמית, וכינה אותו "שותף מלא בקנוניה... שמתנהל במשוא פנים ובאופן שמעוות את הדין". לדבריו, "זה האיש שמצפים כי נפקיד בידיו, כמרכיב ועדת החקירה הממלכתית, את גורלם של יריביו המרים - הממשלה והקואליציה ותומכיהן".

במאמרו תיאר שילה את מערכת המשפט כגוף פוליטי שפועל לפי חלוקה דיכוטומית: "הטובים הם אלה שבעד להעניק עוד ועוד סמכויות למערכת המשפט... הרעים הם אלה שמאמינים בשלטון נבחרי העם". הוא מזהיר כי "אין בישראל שוויון בפני החוק", והביע ספק אם חקירת מערכת המשפט את עצמה - כפי שקורה בפרשת הפצ"רית - תניב תוצאות אמינות.

שילה גם תוקף את תמיכתם של בכירי מערכת הביטחון בוועדת חקירה ממלכתית. לדבריו, ראשי מערכת הביטחון "מקווים, ולא בכדי, כי ועדה שתרכיב מערכת המשפט תעשה להם הנחות", משום שהם "זוהו בצד הנכון" בהתנגדות לרפורמה המשפטית.

"הם לא דאגו להשאיר בכוננות מיידית מטוסים ומסוקים, לא הזהירו את הרבש"צים בעוטף... וגם לא נמנעו מלשלוח הביתה יותר ממחצית מלוחמי אוגדת עזה", כתב שילה, וטען כי התרעותיהם ערב שמחת תורה "נבעו מהטיה פוליטית - לא משיקולים ביטחוניים".

לסיום, הזהיר שילה כי אם יוקם גוף חקירה בראשות עמית, מסקנותיו יידחו על הסף בציבור: "יצחק עמית וחבריו איבדו את אמון הציבור, וזה יהיה גם גורל מסקנותיה והמלצותיה של הוועדה שהוא ירכיב".