ארי גולדברג, שנמצא ללא רוח חיים השבוע בדירתו בדימונה, הגיע לישראל ב-2022 ממדינת וירג'יניה בארה"ב במסגרת תוכנית במכינת "רוח הנגב" ברתמים.

יום לפני השחרור שלו, ואחרי שכבר הספיק לחגוג את תום שירותו הצבאי בהנדסה קרבית, הוא נמצא ללא רוח חיים בדירה שאותה שכר יחד עם אחיו הקטן, זאב, שאותו עוד הספיק ללוות ביום שני האחרון לבקו"ם.

הלוויתו תתקיים היום (שישי) בבית העלמין בדימונה בשעה 10:00 בבוקר. יושבים שבעה בבית כנסת משכן שרה בשכונת הניצחון.

ראש העיר דימונה בני ביטון כתב בחשבון הפייסבוק שלו: "דימונה מרכינה ראש. ארי גולדברג, 23, בן לחווה ואדם מווירג'יניה, ארה"ב, הגיע לארץ ב-2022 לאחר התיכון ללמוד במכינת 'רוח הנגב' ברתמים. לאחר שנה החליט לעלות לארץ באופן רשמי ומלא ולהתגייס לצבא כחייל בודד.

הוא התגורר בדימונה שאותה אהב יותר מכל מקום אחר והתגייס להנדסה קרבית כלוחם. במהלך השירות פרצה המלחמה והוא לחם בלבנון ובעזה כקלע מצטיין".

"ארי אהב את האנשים בדימונה ואת הקהילה החמה והעוטפת. הוא היה מתארח אצל משפחות לסעודות שבת ותמיד היה מכין תבשיל או קינוח מיוחד. אהב את הנגב ואת המדבר. שמח מאוד על הזכות להיות לוחם ולהילחם בשביל העם והארץ. ארי היה בחור שמח וחייכן, מצחיק ואנרגטי, תמיד עזר ונתן לכל מי שהיה צריך. ארי ייזכר בליבנו שלוחם שמסר נפשו לעלות לארץ ולהילחם עליה. יהי זיכרו ברוך".

צה"ל עדכן אתמול את הדיווח על מספר הנפגעים לשנת 2025 בעקבות הטרגדיה ומספר החללים עלה ל-152. 22 מקרים נמצאים בחקירה או נחקרו בעבר בחשד לאובדנות: 12 חיילי חובה, אחד בקבע ותשעה חיילי מילואים.

כמו כן, הודיע צה"ל כי סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל, לוחם בהכשרה ביחידה 504, אשר מותו נקבע לאחר שנפגע באימון ביחידה, ייספר במניין חללי תאונות אימונים ולא תחת מניין החללים שנפטרו ממחלה.