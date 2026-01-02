ארגונים יהודיים בארה"ב הביעו היום (שישי) ביקורת חריפה על החלטת ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, לבטל צווים שהיו מקובלים תחת קודמו בתפקיד, כולל איסור ביטול החרם על ישראל והגדרת אינטי-ישראליות כאנטישמיות.

החלטה זו התקבלה יממה לאחר שממדאני נכנס לתפקידו באופן רשמי, והיא עוררה חשש בקרב נציגים יהודיים בעיר ובקרב ארגונים ברחבי ארה"ב.

מנכ"ל ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארה"ב, וויליאם דארוף, אמר כי "החלטתו של ראש העיר ממדאני לבטל את אימוץ ההגדרה של IHRA לאנטישמיות על ידי ניו יורק, יחד עם צווים נשיאותיים קשורים שמטרתם להתמודד עם אפליה אנטישמית, היא אינדיקטור מדאיג לכיוון שבו הוא מוביל את העיר, רק יום אחד לאחר כניסתו לתפקיד".

לדבריו "שני שלישים ממדינות ארה"ב והמחוז קולומביה, ערים גדולות, יותר מ-30 מדינות, ומאות אוניברסיטאות, ארגוני ספורט וגופים ממשלתיים מסתמכים על ההגדרה העובדת של IHRA ככלי הסמכותי והמקובל ביותר בעולם לזיהוי אנטישמיות. אימוץ רחב זה משקף הבנה ברורה: זיהוי אנטישמיות חיוני כדי להילחם בה ביעילות.

ההגדרה של IHRA אינה משתיקה דיון פוליטי. היא מספקת בהירות הכרחית, במיוחד כאשר שנאת יהודים מתבטאת דרך שלילת ההגדרה העצמית היהודית או הבידוד של ישראל. ביטולה מפחית את יכולתה של ניו יורק לזהות ולהגיב לאנטישמיות בזמן שבו מספר התקריות ממשיך לעלות. ניו יורק צריכה להוביל בבירור מוסרי ונחישות בהתמודדות עם אנטישמיות. החלטה זו מצביעה על הכיוון ההפוך", סיכם דארוף.

מנהל ארגון יהודי אחר ציין כי קשה להפריז במידה בה מטרידה העובדה שאחת מהפעולות הראשונות של ממדאני כראש עיר נוגעת לביטול צווים שעסקו בהגנה על יהודי ניו יורק.

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל מסר "הבחירה של ראש עיריית ניו יורק, ממדאני לפתוח את הקדנציה בביטול האיסור החרמת ישראל היא בחירה מדאיגה מאוד. היהודים ברחבי העולם נרדפים במסעות של אנטישמיות בלתי פוסקת מאז 7/10/2023. רק לפני שבועיים נרצחו 15 בפיגוע אנטישמי אכזר בסידני באוסטרליה.

הקהילות היהודיות בניו יורק חייבות לחיות בביטחון ואני מקווה מאוד שראש העיר ממדאני לא ימשיך במגמה שמגבירה את האנטישמיות נגד היהודים המתגוררים אצלו. זה הזמן לאפס סובלנות כלפי אנטישמיות. ההסתדרות הציונית העולמית בקשר עם הקהילות ותעשה ככל שתוכל להגן על היהודים בניו יורק ובכל העולם כולו".