המתכון הסודי לאורז חמין עם עגבניות טריות של יהודית יחזקאל, בעלת מסעדת "יהודית" הפועלת משנת 1986 בשוק מחנה יהודה:

מצרכים:

ק"ג וחצי בשר שריר (מספר 8), חתוך לפרוסות עבות

רבע כוס שמן

בצל גדול, חתוך לקוביות

6 עגבניות אדומות, חתוכות לקוביות בינוניות

כף שטוחה מלח

רבע כף כורכום

חצי כף שטוחה פלפל שחור

2 כוסות אורז יסמין

אופן ההכנה:

מחממים את השמן בסיר רחב ומוסיפים את הבצל. מזהיבים קלות.

מוסיפים את נתחי הבשר ומשחימים יחד עם הבצל במשך כ-10 דקות.

מוסיפים את קוביות העגבניות, המלח, הכורכום והפלפל השחור.

מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומשאירים את הסיר על להבה נמוכה כחצי שעה - עד שהעגבניות מתרככות ומפרישות נוזלים.

מוסיפים 4 כוסות מים חמים, טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך.

שוטפים היטב את האורז, מוסיפים לסיר ומערבבים.

מביאים שוב לרתיחה, ולאחר כ-10 דקות מנמיכים את האש ומשאירים עד שהמים נספגים לחלוטין.

מחממים תנור ל-150 מעלות (או לטמפרטורת חמין בתנור שלכם), מכסים את הסיר היטב ומכניסים ללילה בתנור.

התוצאה: חמין ריחני, עם בשר נימוח, אורז שספג את כל טעמי העגבניות והתבלינים - וניחוח שאין לטעות בו. כמו בשוק, אבל אצלכם בבית.