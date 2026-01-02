המתכון הסודי לאורז חמין עם עגבניות טריות של יהודית יחזקאל, בעלת מסעדת "יהודית" הפועלת משנת 1986 בשוק מחנה יהודה:
מצרכים:
ק"ג וחצי בשר שריר (מספר 8), חתוך לפרוסות עבות
רבע כוס שמן
בצל גדול, חתוך לקוביות
6 עגבניות אדומות, חתוכות לקוביות בינוניות
כף שטוחה מלח
רבע כף כורכום
חצי כף שטוחה פלפל שחור
2 כוסות אורז יסמין
אופן ההכנה:
מחממים את השמן בסיר רחב ומוסיפים את הבצל. מזהיבים קלות.
מוסיפים את נתחי הבשר ומשחימים יחד עם הבצל במשך כ-10 דקות.
מוסיפים את קוביות העגבניות, המלח, הכורכום והפלפל השחור.
מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומשאירים את הסיר על להבה נמוכה כחצי שעה - עד שהעגבניות מתרככות ומפרישות נוזלים.
מוסיפים 4 כוסות מים חמים, טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך.
שוטפים היטב את האורז, מוסיפים לסיר ומערבבים.
מביאים שוב לרתיחה, ולאחר כ-10 דקות מנמיכים את האש ומשאירים עד שהמים נספגים לחלוטין.
מחממים תנור ל-150 מעלות (או לטמפרטורת חמין בתנור שלכם), מכסים את הסיר היטב ומכניסים ללילה בתנור.
התוצאה: חמין ריחני, עם בשר נימוח, אורז שספג את כל טעמי העגבניות והתבלינים - וניחוח שאין לטעות בו. כמו בשוק, אבל אצלכם בבית.