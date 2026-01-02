דני יתום, לשעבר ראש המוסד ואלוף פיקוד המרכז, קורא לציבור הישראלי לחדול מללכת שבי אחר "הסיסמאות המשיחיות" ולאמץ גישה ביטחונית המבוססת, לדבריו, על ההבנה ש"לא ניתן להמשיך לנצח עם המציאות הנוכחית של חיבור מדמם בינינו לבין הפלסטינים".

אחד הצעדים שהציע יתום הוא מה שהוא מכנה "מפסיקים את הנטל", בהתייחס למחיר הביטחוני והמדיני שישראל נאלצת לשלם בגין מפעל ההתנחלות ביהודה ושומרון.

יתום קרא לפנות מאחזים מבודדים ואת החוות החקלאיות שהוקמו בשלוש השנים האחרונות בעומק שטחי הגדה.

לדבריו, "לנקודות האלה אין שום היגיון ביטחוני, שכן הן רק שואבות גדודים לאבטחה מיותרת".

יתום סיכם את האסטרטגיה שהציע בשורה אחת: "היפרדות, מקסימום ביטחון ומינימום מעורבות שלנו בחיי הפלסטינים".