העיתונאי חגי סגל מתייחס בטורו השבת בעיתון "מקור ראשון" להתנהלות של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

"בולטת במיוחד ההסלמה הסגנונית של בנט. לא חולף פה חצי יום בלי השתלחות קשה שלו בממשלה היוצאת", כתב סגל.

"האיש שטבע בעבר את הביטוי 'מכונת הרעל', אינו מתנזר בעצמו מהפצת רעלים. סגל מציין כי ביום שישי שעבר, כשאנשי זק"א בקושי סיימו את מלאכתם בזירות הרצח בעמקים, בנט הסתער על הממשלה, לא על הרוצחים.

"שלל ציוציו והתבטאויותיו ערב פגישת נתניהו־טראמפ בפלורידה לא הכילו אפילו אמירה אחת על מה שישראל צריכה לעשות, או לא לעשות, לקראת שלב ב' בעזה, רק על קריית־שמונה וקטארגייט. גם בסוגיית החטופים הכאובה הוא נמנע מלהתבטא במשך שנתיים, ובד בבד ניסה לזכות בדרך חסכונית באהדת המפגינים שתבעו עסקה בכל מחיר - התנפלות על הממשלה"

"אם בנט ומתחריו על הנהגת הגוש לא ייגמלו מכך בהקדם, הם עשויים להתאכזב קשות במוצאי הבחירות, ולא רק בגלל טראמפ", כתב.