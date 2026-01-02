טרגדיה בבית שמש: הרב שמעון הלוי פרג ז"ל, בן 52, התמוטט באופן פתאומי במהלך שמחה משפחתית באולם בעיר ונפטר.

הרב פרג השתתף בשמחה משפחתית כאשר לפתע התמוטט ביציאה מהאולם. הוא פונה במצב אנוש למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים תוך ביצוע פעולות החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

הנפטר התגורר בשכונת גבעת שאול בירושלים והותיר אחריו ילדים ונכדים, בהם גם ילדים שטרם זכה להשיאם.

לפני כשנה וחצי, באוגוסט 2024, נפטר אחיו, הרב חיים יהודה לייב הלוי פרג ז"ל, מפקח בתלמוד תורה "דרך הקודש" במודיעין עילית, בגיל 68. כשלושה חודשים לפני כן נפטרה אחותו, הרבנית רחל לאה שפירא ז"ל.

הלווייתו צפויה להתקיים בירושלים בשעות הקרובות.