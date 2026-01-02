צוות זק"א בינלאומי הגיע אמש לאזור הסקי בשווייץ בו פרצה שריפה קטלנית שגבתה עשרות קורבנות. לפחות 40 בני אדם נספו באסון וכ-115 נוספים נפצעו, חלקם באורח אנוש.

הרשי שיינברגר, חבר צוות זק"א שהגיע מלונדון למקום האסון, תיאר בראיון לכאן היום (שישי) תמונת מצב מורכבת.

"הכאוס כאן רב. הרשויות המקומיות לא מורגלות באסונות בהיקף כזה ואנחנו מנסים להבין את מלוא ממדי האסון", אמר. שיינברגר הוסיף כי נכון לעכשיו זק"א ממתין לאישור כניסה רשמי לזירה, ובינתיים מקיים קשר עם משפחות של שלושה ישראלים שנעדרו ועם שליחי חב"ד באזור.

לגבי נסיבות האסון, שיינברגר אמר שעדיין אין בהירות מלאה. "קיימות השערות שונות - יש המעריכים שזיקוקים גרמו לשריפה, אבל זה עדיין בבדיקה".

ערוץ הטלוויזיה הצרפתי BFMTV דיווח על עדויות של נשים שהיו במקום, שטענו שנר שהונח על בקבוק שמפניה הצית את תקרת העץ של המועדון. בתוך רגעים ספורים האש התפשטה ללא שליטה והתקרה קרסה על המבקרים.

השריפה פרצה בבר "לה קונסטליישן" בקנטון ואלה, אזור תיירות חורף פופולרי הממוקם בגובה של כ-1,500 מטר. מתיאס ריינארד, נשיא ממשלת הקנטון, אמר: "זה היה אמור להיות ערב של שמחה, אבל הכול הפך לסיוט". באזור מתקיימות תחרויות גביע העולם בסקי בסוף ינואר ותחילת פברואר, ובתקופה זו מגיעים למקום תיירים רבים.

בנייני בית חב"ד ממוקמים באותו מתחם של האסון, אך לפי הקהילה היהודית המקומית חדר התפילה עצמו לא נפגע מהאש. עדיין לא ברורה זהותם של כל הנפגעים, ולא ידוע אם יהודים נמצאים בין ההרוגים.