שורד השבי שגב כלפון סיפר על הימים הקשים שעבר במהלך השנתיים בהן הוחזק בידי חמאס בעזה והודה כי הרגיש ברגעים מסויימים - שאלה רגעיו האחרונים.

"הייתי במקום הכי נמוך שאדם יכול להיות בו לפני המוות", אמר בראיון לסוכנות AP. "לא הייתה לי שליטה על שום דבר - לא מתי לאכול, לא מתי להתקלח".

הוא מספר כי בשיא הרזון היה מסוגל למנות את חוליות עמוד השדרה שלו. לדבריו, במהלך השבי הוא וחבריו הוכו באמצעות שרשראות ברזל ובטבעות גדולות שגרמו לחבלות קשות.

לאורך התקופה התחזקה משפחתו באמונה בקב"ה והוסיפה לסלון הבית ספרי קודש ותשמישי קדושה. בתוך השבי, ציינו החטופים את כניסת השבת והחגים בברכות על מים ופיתה מקולקלת, ולעיתים השתמשו בריבוע נייר טואלט ככיפה.

בזמן של שפל נפשי, כששקל לנסות לברוח בידיעה שייתכן וייהרג, שמע כלפון את קולה של אימו ברדיו - מסר שהעניק לו תקווה מחודשת.

עתה, כלפון מתמודד עם הטראומה ומנסה לחזור לשגרה, אך לא קל לו. "כולם רוצים לעודד אותי ולהגיד שאני גיבור אבל אני לא מרגיש ככה. כל אדם היה נלחם לשרוד".

הוא מודה כי הסיוטים שבים בלילות, וכל רעש קטן מזכיר לו את ימי השבי. "אמנם המלחמה בעזה נגמרה, אבל עכשיו המלחמה שלי עם הנפש רק מתחילה", אמר.

בעתיד הקרוב, הוא מתכוון לשתף את סיפורו עם הקהל הרחב, "אני ההוכחה שזה קרה. הרגשתי את זה על הגוף שלי, ראיתי את זה בעיניים שלי".

כלפון, בן 27 מדימונה, שוחרר באוקטובר האחרון. הוא נחטף במהלך הטבח בפסטיבל נובה ב-7 באוקטובר 2023, ונכלא בתא תת-קרקעי צפוף בצמוד לחמישה שבויים נוספים. השבי כלל עינויים גופניים קשים, רעב מתמשך ובידוד מוחלט, במיוחד בשלושת החודשים האחרונים.