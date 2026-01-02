נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם התייחסות חריגה למחאות באיראן ושלח איום מפורש כלפי המשטר בטהרן.

"אם איראן תירה ותהרוג באלימות מפגינים שלווים, ארצות הברית תבוא לעזרתם. אנחנו מוכנים לפעולה", דברי טראמפ.

דוברו של המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, הגיב לאיומים: "אתם תובילו לכאוס אם תתערבו במחאות באיראן".

סוכנות הידיעות AP דיווחה כי שישה בני אדם נהרגו עד כה בהפגנות באיראן. גם הלילה נמשכות המחאות ברחבי המדינה, ונרשמו עימותים קשים בין מפגינים לכוחות הביטחון.

במחוז המדאן שבמערב המדינה דווח על ירי בכינון ישיר של כוחות הביטחון לעבר מפגינים, ובעיר אזנא דווח על מותו של מפגין בן 28 מירי הכוחות.

הנשיא מסעוד פזשכיאן התייחס אתמול להפגנות, ואמר כי הממשלה היא שאחראית לאי-שביעות הרצון של העם. "העם לא מרוצה, אנחנו מצטערים. אל תאשימו את אמריקה, אנחנו אלה שצריכים לשרת את העם ולגרום לו להיות מרוצה. אנחנו אלה שחייבים לנסות למצוא פתרונות לבעיות", אמר.

המחאה באיראן, שהחלה בבזאר הגדול של טהרן, התפשטה תוך חמישה ימים אל יותר מ-20 מוקדים ברחבי המדינה. שיאה עד כה היה בעיר פאסה שבדרום מזרח המדינה, שם ניסו המפגינים לפרוץ לבנייני הממשל ונחסמו באלימות קשה בידי כוחות הביטחון.