סקר חדש שערך השבוע מכון "לזר מחקרים" ומתפרסם בעיתון מעריב מעניק למפלגת עוצמה יהודית 10 מנדטים.

זאת על רקע המבצע שמקיימת המשטרה ביישוב הבדואי תראבין שבנגב נגד הפשיעה הערבית.

על פי הסקר, מפלגת הליכוד מתחזקת על חשבון מפלגתו של נפתלי בנט בשני מנדטים. הליכוד מקבלת 27 מנדטים, בנט 19, עוצמה יהודית 10, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 10, ישר! 10, יש עתיד 9, ש"ס 8 ויהדות התורה 7.

המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת.

מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ (2.8%), בל”ד (2%), "המילואימניקים" של יועז הנדל (3%) וכחול לבן (2%) - אינן עוברות את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, הקואליציה הנוכחית מתחזקת בסקר בשני מנדטים ועולה ל-52 מנדטים בעוד גוש האופוזיציה עם 58 מנדטים.