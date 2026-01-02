תיעוד: פעילות צה"ל ביו"ש צילום: דובר צה"ל במהלך השבוע האחרון, כוחות צה"ל בהכוונת שב"כ פעלו בעשרות מבצעים לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. כוחות חטיבת בנימין השלימו מספר מבצעים, בהם מבצע לילי רחב היקף בו נעצרו 38 מבוקשים ביותר מ-15 כפרים שונים. בנוסף, הכוחות עצרו מספר מחבלי חמאס ומחבל שתכנן לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל והחרימו דגל של ארגון הטרור פת"ח. כוחות חטיבת שומרון עצרו 16 מבוקשים ותפסו 26 רחפנים שהוחזקו בניגוד לחוק בכפר פונדוקומיה. זאת לצד פעילות בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה לאיטום בית המחבל שרצח שני אזרחים ישראליים בפיגוע באזור עין חרוד. כוחות חטיבת אפרים עצרו שישה מחבלים, סוחרי אמצעי לחימה ומחבל נוסף המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. בנוסף, הכוחות השלימו מבצע בכפר ברוקין במהלכו תיחקרו חשודים ותפסו אקדח איירסופט וציוד לחימה נוסף. כוחות חטיבת עציון פעלו במספר כפרים ועצרו מספר מחבלים שיידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראליים וכוחות צה"ל. בנוסף, כוחות החטיבה תיחקרו עשרות חשודים ואיתרו רובה ציד ותחמושת במרחב בית אומר. כוחות חטיבת יהודה השלימו שלושה מבצעים, במהלכם עצרו 18 מבוקשים, ביניהם שישה חשודים מרכזיים המעורבים ברשת סחר באמצעי לחימה. הכוחות, בשיתוף מחוז ש"י, תפסו יותר ממיליון שקלים של כספי טרור ושני נשקים ותחמושת נוספת בחברון.

