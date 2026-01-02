החילוץ בנחל שילה כבאות והצלה יו"ש

כוחות חילוץ ושירותי הכבאות נחלצו מאז שעות הבוקר (שישי) לחלץ נהגים בשני מקרים שונים.

צוותי יחידת החילוץ שומרון-בקעה פעלו לחילוץ בני משפחה שנתקעו עם רכב בנחל שילה ונאלצו להמתין למחלצים על הגג לאחר שהמכונית שקעה במים.

הצוותים שהגיעו למקום ביצעו הערכת מצב בה הוחלט על חילוץ הלכודים באמצעות סירה.

רב רשף אופיר לוי סיפר "עם ההגעה למקום האירוע יצרנו קשר עם הלכודים ועמדנו על מצבם, לאור הזרימה החזקה בנחל, ומיקום הרכב הוחלט לחלצם באמצעות סירה של היחידה לחילוצים מיוחדים. כאשר הגענו אליהם הרגענו אותם והסברנו להם את פעולות החילוץ שיעשו".

במקביל, יחידת להבה, בשיתוף צוותי כיבוי והצלה מתחנות מרחב בית שמש חילצו אדם אשר נפל למים סמוך לנחל שורק במהלך רכיבה על סוס. לאחר החילוץ הוא קיבל טיפול רפואי בשטח.