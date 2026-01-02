ח"כ לשעבר מוטי יוגב נפגש עם הרב דני מילר, ר"מ בישיבת שבי חברון, במהלך ביקור שערך אצל נכדו הלומד בישיבת 'מרכז הרב'. השניים נפגשו כחמישים שנה לאחר שלמדו יחד בישיבת מרכז הרב.

המפגש בישיבה אחרי 50 שנה צילום: ללא קרדיט

השבוע התקיים טקס חילופי מג"דים בגדוד מילואים של פיקוד העורף, בנוכחות בכירי הפיקוד ובראשות האלוף שי קלפר. סא"ל רועי אינדיק מהיישוב אפרת נכנס לתפקיד מפקד גדוד.

באזרחות משמש רועי אינדיק כבכיר במשרד האוצר, כמנהל תחום באגף השכר והסכמי עבודה.

רועי אינדיק צילום: עמנואל מימון

ח"כ אוהד טל קיים שיחה עם תלמידי כיתה י"ב מישיבת נעם גבעת מרדכי, שהגיעו לכנסת במסגרת יום עיון.

ח"כ טל עם השמיניסטים צילום: באדיבות המצלם

ברכת מזל טוב למוטי מימון, סמנכ"ל ישיבת מצפה יריחו, לרגל אירוסיו עם בחירת לבו, אביטל.

הודעת האירוסין צילום: ללא קרדיט

למעלה מ-250 מנהיגות מתנועת אריאל השתתפו בערב הוקרה שהתקיים בחסות עיריית ירושלים. במהלך האירוע העניקו מזכ"ל התנועה אלחנן וולף והסמזכ"לית מיה אלוש לביא תעודות הוקרה ושי מיוחד למדריכות ולרכזות.

במהלך הערב הופיעה הסטנדאפיסטית חנה כהן אלורו.

ערב העצמה נשי למנהיגות אריאל בבירה צילום: ללא קרדיט

ארגון "לודאים" בשיתוף כפרי הסטודנטים של בני עקיבא בלוד פתחו הבוקר את עונת החורף של "בוצר" - בית מדרש צעיר לסטודנטים וצעירים.

את המפגש פתח תמיר דורטל, מגיש הפודקאסט "על המשמעות", בשיחה מרתקת.

שיחה של תמיר דורטל צילום:ארגון לודאים

הקומיקאי יהונתן גרובר השתתף בכנס מנהלי כספים ותפעול של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, שהתקיים בשיתוף בנק מרכנתיל. גרובר העביר למשתתפים סדנת אילתורים ייחודית.

גרובר עם המנהלים צילום: ללא קרדיט

אלפי משתתפים התכנסו בשבוע האחרון בבנייני האומה בירושלים, לאירוע מרגש ומרומם להוקרת זכרו, מורשתו ופועלו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, זקן רבני הציונות הדתית.

באירוע השתתפו בכירי הרבנים ובהם הרב שמואל אליהו ובנו השר עמיחי אליהו, הרב דודי דודקביץ', הרב אייל גריינר, הרב ראם הכהן והרב שמעון לפיד. את ההנחיה והניגונים הוביל הרב איל יעקובוביץ'.

אלפים התכנסו בבנייני האומה צילום: דוברות

הרב יצחק שטרן, מרבני ישיבת כרם ביבנה, הוכתר לרב היישוב טל מנשה שבצפון השומרון.

בטקס השתתפו, בין היתר, הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, ראש ישיבת כרם ביבנה הרב אהרון פרידמן, הרב ראובן עוזיאל - הרב היוצא של טל מנשה, וראש מועצת שומרון יוסי דגן.

הכתרת הרב בטל מנשה צילום: משה ערבה, הרבנות הראשית

בטקס חגיגי שנערך בקריית המועצה הדתית בקצרין, הוכתר הרב אליהו מזוז לתפקיד רב המועצה הדתית.

הרב מזוז, בוגר ישיבת שעלבים, מתגורר בקצרין כבר 28 שנים, חבר בגרעין התורני המקומי וחבר באיגוד רבני קהילות. הוא מחליף את הרב יוסף לוי.